Éducation préscolaire : le Congo adopte de nouvelles normes pour améliorer la qualité de l’enseignement

Ce référentiel national vise à harmoniser les pratiques pédagogiques et à renforcer la qualité de l’encadrement des enfants de 3 à 5 ans.

Adopté le 6 novembre à Brazzaville, le Guide d’application des normes et standards entend instaurer un cadre commun de référence pour améliorer durablement la qualité de l’apprentissage et de l’encadrement des enfants âgés de 3 à 5 ans.

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Présenté comme un référentiel technique national, ce document vise notamment à harmoniser les pratiques pédagogiques, à renforcer la gouvernance des établissements préscolaires et à améliorer leur fonctionnement. Il est structuré autour de six domaines et de seize normes minimales qui définissent les exigences à respecter par les structures accueillant les jeunes enfants.

Le guide se veut également un outil pratique d’accompagnement et d’amélioration continue. Il permettra aux acteurs du secteur d’évaluer le niveau de conformité des établissements, de relever les insuffisances et de mettre en place des mesures correctives adaptées. Des orientations pédagogiques spécifiques au préscolaire y sont également proposées afin de mieux répondre aux besoins de développement et d’apprentissage des tout-petits.

Toutefois, l’adoption de ce référentiel ne constitue qu’une première étape. Le véritable défi réside désormais dans son appropriation et son application effective sur le terrain. À cet égard, la directrice de cabinet du ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Régine Tchicaya Oboa, a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective. Elle a appelé l’ensemble des acteurs concernés à travailler en synergie pour garantir la mise en œuvre effective des normes et standards.

L’enjeu est donc de traduire les orientations contenues dans ce document en changements concrets au sein des établissements préscolaires, afin d’offrir aux enfants un environnement d’apprentissage adapté, sécurisé et propice à leur épanouissement.