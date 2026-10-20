Le Congo fait son entrée sur le marché obligataire de Dubaï

Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, a sonné, le lundi 19 octobre 2026, la cloche de Nasdaq Dubaï.

Cette opération marque une étape importante dans la stratégie financière du Congo, qui cherche à renforcer sa crédibilité auprès des investisseurs internationaux. En accédant à la place financière de Dubaï, le pays entend élargir ses possibilités de financement et consolider sa présence sur les marchés de capitaux.

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La cérémonie de cotation constitue également un signal adressé aux partenaires financiers, dans un contexte où la confiance des investisseurs et la perception du risque souverain jouent un rôle déterminant dans l’accès aux financements.

Pour les autorités congolaises, cette initiative s’inscrit ainsi dans une démarche de restauration de la confiance et de valorisation de la signature financière du pays.

Toutefois, les retombées concrètes de cette opération dépendront notamment de l’intérêt des investisseurs pour les titres congolais et des conditions auxquelles le pays pourra mobiliser des ressources sur les marchés internationaux.