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Congo : l’OMS et le ministère de la Communication s’allient contre la désinformation sanitaire

Un accord de partenariat, axé notamment sur l’initiative « Les 3 minutes Santé », vise à mieux informer la population…

Publié par journaldebrazza.com
le: 28 octobre 2026
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Un accord de partenariat, axé notamment sur l’initiative « Les 3 minutes Santé », vise à mieux informer la population et à lutter contre la propagation des fausses informations sanitaires.

 

Le ministère de la Communication et des Médias et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) unissent leurs efforts pour renforcer la sensibilisation aux questions de santé en République du Congo. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, a reçu en audience le Dr Vincent Dossou Sodjinou, responsable du bureau de l’OMS au Congo, dans le cadre de la mise en œuvre de leur partenariat institutionnel.

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Cette collaboration prévoit notamment le déploiement de l’initiative « Les 3 minutes Santé », un programme de communication destiné à informer le public sur les questions sanitaires. L’objectif est de rendre les informations médicales plus accessibles, de promouvoir les gestes de prévention et d’encourager l’adoption de comportements favorables à la santé.

Au-delà de la sensibilisation, ce partenariat entend contribuer à la lutte contre la désinformation sanitaire, particulièrement préoccupante en période d’épidémie. La circulation de rumeurs et d’informations non vérifiées sur les réseaux sociaux peut en effet compromettre les efforts de prévention et compliquer la réponse des autorités sanitaires.

Cette démarche intervient dans un contexte régional marqué par l’épidémie de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC). Selon les chiffres rapportés par DRTV International, le pays comptabilisait, au 20 octobre 2026, 9 704 cas confirmés et 4 687 décès. Ces données concernent exclusivement la RDC et ne doivent pas être confondues avec la situation sanitaire en République du Congo.

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