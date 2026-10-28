Congo : le manque de gasoil fragilise les réseaux mobiles

Privés de carburant pour alimenter leurs groupes électrogènes de secours, les opérateurs de télécommunications peinent à assurer la continuité de leurs services.

La pénurie de gasoil, qui affecte plusieurs secteurs de l’économie congolaise, touche désormais les télécommunications. Faute de carburant pour faire fonctionner leurs groupes électrogènes, les opérateurs rencontrent des difficultés à maintenir leurs équipements en service, avec des répercussions sur les appels téléphoniques, l’accès à internet et les transactions de Mobile Money.

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Dans un communiqué publié le 27 octobre, l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) fait état de perturbations des réseaux de communications électroniques ouverts au public, sur tout ou partie du territoire national.

Selon le régulateur, cette situation s’explique notamment par une alimentation électrique insuffisante et l’incapacité des groupes électrogènes de secours à prendre le relais en raison du manque de gasoil.

Les vérifications effectuées auprès des opérateurs révèlent que la desserte électrique se limite à neuf heures par jour en moyenne. De leur côté, les batteries de secours disposent d’une autonomie d’environ six heures.

Ce dispositif laisse ainsi plusieurs heures quotidiennes durant lesquelles les groupes électrogènes doivent assurer l’alimentation des équipements de télécommunications. Mais sans approvisionnement suffisant en carburant, ces installations ne peuvent plus pleinement jouer leur rôle.

Les conséquences risquent de se faire sentir sur la qualité et la continuité des services de télécommunications, alors que les populations et les entreprises dépendent de plus en plus des communications mobiles, de l’internet et des paiements électroniques.