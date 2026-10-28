Coopération : Assimi Goïta et Denis Sassou-N’Guesso évoquent la sécurité du continent

En marge du 3ᵉ Sommet Russie-Afrique à Moscou, le président de la Transition malienne et son homologue congolais ont échangé, le 27 octobre 2026.

Le président de la Transition du Mali, le général d’armée Assimi Goïta, s’est entretenu mardi 27 octobre 2026 à Moscou avec le président de la République du Congo, Denis Sassou-N’Guesso. Cette rencontre, organisée en marge du 3ᵉ Sommet Russie-Afrique, a permis aux deux dirigeants d’aborder les principaux défis diplomatiques, sécuritaires et géopolitiques auxquels le continent africain est confronté.

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Pendant plus d’une heure, les échanges ont notamment porté sur la situation au Sahel et les défis sécuritaires qui affectent plusieurs pays africains. Les deux chefs d’État ont souligné l’importance de l’unité et de la coopération entre les nations africaines, considérées comme des leviers essentiels pour faire face aux menaces sécuritaires, plutôt que de privilégier l’isolement des États.

Au cours de cette rencontre, Assimi Goïta a également réaffirmé les principes qui orientent les partenariats du Mali. Il a notamment insisté sur le respect de la souveraineté nationale, des choix des peuples et des intérêts de l’État.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par les préoccupations sécuritaires persistantes au Sahel et les recompositions des partenariats diplomatiques sur le continent.