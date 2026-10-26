Congo : le gouvernement et le PAM renforcent leur coopération contre la malnutrition

Le ministre de la Santé et de la Population, Jean-Rosaire Ibara, et le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) en République du Congo, Gon Myers, ont signé le 23 octobre à Brazzaville un mémorandum d’entente visant à améliorer la prise en charge de la malnutrition et à renforcer le système de santé.

La lutte contre la malnutrition et le renforcement du système de santé figurent au cœur du partenariat entre le gouvernement congolais et le Programme alimentaire mondial. À travers ce mémorandum d’entente, les deux parties entendent intensifier leur collaboration afin d’améliorer les interventions nutritionnelles et de soutenir les structures sanitaires.

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L’accord définit quatre domaines prioritaires de coopération. Le premier concerne la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée. Le deuxième porte sur le suivi des activités nutritionnelles, tandis que les deux autres visent à renforcer l’appui à la gestion des épidémies et les capacités du système de santé.

Une attention particulière sera accordée aux personnes vulnérables ainsi qu’aux situations d’urgence sanitaire, qui nécessitent une réponse coordonnée des autorités et de leurs partenaires.

La mise en œuvre de cet accord reposera sur des modalités d’exécution et de suivi des activités de terrain qui seront définies conjointement par les autorités congolaises et l’agence onusienne.