CEMAC : Denis Sassou-N’Guesso et le gouverneur de la BEAC échangent sur les défis économiques

Le président a reçu, le 9 octobre à Brazzaville, Yvon Sana Bangui. Les échanges ont porté sur la conjoncture économique et les mesures nécessaires à la préservation de la stabilité financière de la sous-région.

Denis Sassou-N’Guesso, a reçu en audience, le vendredi 9 octobre 2026, à sa résidence du Plateau, à Brazzaville, le gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui.

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Cette rencontre a permis d’aborder la situation économique et financière de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), dans un contexte marqué par les incertitudes économiques internationales et les risques susceptibles de fragiliser les équilibres budgétaires des États membres.

Au cœur des échanges figurait la nécessité de renforcer la résilience des économies de la sous-région face aux chocs extérieurs. Malgré une croissance économique régionale estimée à 3 %, le gouverneur de la BEAC a souligné l’importance de poursuivre les efforts engagés pour préserver la stabilité macroéconomique et financière.

La diversification des économies constitue également un enjeu majeur pour les pays de la CEMAC. Elle doit notamment contribuer à réduire leur dépendance aux importations et à renforcer les réserves de change de la sous-région.

Les discussions ont ainsi mis en lumière les défis auxquels la CEMAC reste confrontée pour consolider ses équilibres économiques et préserver les conditions d’une croissance durable.