Jusqu’à 500 000 FCFA à gagner : la banque mise sur la réactivation des comptes et l’épargne pour sa grande campagne de fin d’année.

United Bank for Africa (UBA) Congo a lancé ce vendredi 27 novembre à Brazzaville, sa campagne de fin d’année « To Longa na UBA », au cours d’une conférence de presse tenue dans la salle de conférence de la Préfecture de Brazzaville. Portée par la signature « Activez. Épargnez. Payez. Gagnez. », la campagne se déploiera en plusieurs temps forts jusqu’à la fin de l’année.

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La première phase, ouverte dès aujourd’hui, récompense les clients qui réactivent, ouvrent ou approvisionnent leur compte. Chaque semaine, trois lots d’une valeur de 50 000 FCFA sont tirés au sort parmi les participants éligibles, et un lot de 500 000 FCFA attend ceux qui conservent leur dépôt pendant 30 jours.

Qui peut participer ?

Les conditions varient selon le type de compte :

Type de compte Pour participer Carte de débit UBA Compte chèque Réactivation d’un compte dormant, ouverture d’un nouveau compte, ou dépôt d’au moins 50 000 FCFA sur un compte existant Obligatoire Compte épargne Ouverture d’un compte ou dépôt d’au moins 500 000 FCFA sur un compte existant Non obligatoire

Des lots composés d’une carte prépayée et d’un dépôt

Chaque semaine : 3 lots de 50 000 FCFA, composés chacun d’une carte prépayée UBA d’une valeur de 25 000 FCFA et d’un dépôt de 25 000 FCFA.

3 lots de 50 000 FCFA, composés chacun d’une carte prépayée UBA d’une valeur de 25 000 FCFA et d’un dépôt de 25 000 FCFA. Le grand lot : 500 000 FCFA, soit une carte prépayée UBA de 25 000 FCFA et un dépôt de 475 000 FCFA, réservé aux clients qui conservent leur dépôt 30 jours sur leur compte.

500 000 FCFA, soit une carte prépayée UBA de 25 000 FCFA et un dépôt de 475 000 FCFA, réservé aux clients qui conservent leur dépôt 30 jours sur leur compte. Déjà titulaire d’une carte UBA ? Le montant du dépôt (25 000 ou 475 000 FCFA) est versé directement sur la carte du gagnant.

Les gagnants sont contactés par téléphone et par SMS, et annoncés sur les réseaux sociaux de la banque.

Une campagne en trois temps

À travers cette opération, UBA Congo entend encourager l’épargne et redonner vie aux comptes inactifs.

La deuxième phase de la campagne, prévue fin décembre 2026, récompensera les paiements par carte sur les terminaux de paiement (TPE) UBA chez les commerçants partenaires. Une troisième phase est annoncée comme « un événement exceptionnel », dont la banque garde pour l’instant la surprise.

Comment participer

Les clients et futurs clients sont invités à se rendre dans l’une des 11 agences UBA Congo de Brazzaville et Pointe-Noire, munis d’une pièce d’identité valide, du lundi au vendredi de 8h à 16h. Service client : 05 801 28 22. Tous les détails de l’offre sont disponibles sur le site de la banque :

www.ubacongobrazzaville.com/2026/11/27/to-longa-na-uba-epargnez-et-gagnez-chaque-semaine/

*Offre soumise à conditions.

À propos d’UBA Congo

Filiale du groupe United Bank for Africa, présent dans 20 pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA Congo accompagne particuliers, entreprises et institutions en République du Congo.