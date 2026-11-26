Le 17 novembre 2026, Congo Terminal a réceptionné une nouvelle grue mobile portuaire Gottwald Génération 6, acquise pour 5 millions d’euros (plus de 3 milliards de francs CFA).

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de modernisation du terminal à conteneurs du port de Pointe-Noire. Il renforcera les capacités opérationnelles du terminal pour accompagner la croissance du trafic maritime et des échanges commerciaux dans la sous-région.

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Dotée d’une capacité de levage sous crochet de 125 tonnes et d’une portée de 51 mètres, cette nouvelle grue permettra d’améliorer la productivité des opérations portuaires et la fluidité du traitement des navires. Elle intègre une technologie hybride diesel-électrique associée à deux supercondensateurs capables de stocker et de restituer rapidement l’énergie lors des pics de puissance. Une technologie qui réduit la consommation de carburant et les émissions de CO₂, contribuant ainsi à l’amélioration de la performance énergétique des opérations portuaires.

« Cet investissement accompagne la croissance des volumes manutentionnés tout en renforçant nos capacités opérationnelles grâce à des équipements toujours plus performants et respectueux de l’environnement. Il contribue également au développement du port de Pointe-Noire comme hub logistique incontournable en Afrique centrale » a déclaré Emmanuel ADDO, Directeur d’Exploitation Congo Terminal.

Le parc d’équipements de Congo Terminal compte désormais 8 portiques de quai (STS), 6 grues mobiles portuaires (MHC) et 33 portiques de parc (RTG), illustrant l’engagement de l’entreprise à renforcer durablement les capacités du Port de Pointe-Noire. Celui-ci se concrétise également par la construction d’une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est, dont la mise en exploitation est prévue au premier semestre 2027. À terme, les investissements réalisés par Congo Terminal atteindront près de 1 milliard d’euros, soit plus de 650 milliards de FCFA, consolidant le rôle de Pointe Noire comme l’un des principaux hubs logistiques et maritimes d’Afrique centrale.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2021 et emploie plus de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.