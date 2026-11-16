Les Diables rouges U23 ont décroché leur qualification pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN 2027, après leur victoire (1-0) face à l’Angola, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville.

Le Congo poursuit son aventure dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U23 2027. Opposés à l’Angola lors du match retour du deuxième tour, les jeunes Diables rouges se sont imposés sur le score de 1-0, validant ainsi leur qualification pour le dernier tour de la compétition.

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Après le match nul (1-1) concédé à l’aller, en terre angolaise, les Congolais avaient besoin d’une victoire à domicile pour faire la différence. Devant leur public, ils ont su saisir cette occasion en prenant le dessus sur leurs adversaires, au terme d’une rencontre disputée.

Avec un bilan cumulé de 2 buts à 1 sur l’ensemble des deux confrontations, la sélection congolaise franchit un nouveau palier dans ces éliminatoires. Cette performance récompense la détermination et la solidarité affichées par les jeunes Léopards, qui ont réussi à préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Le dernier obstacle se profile désormais pour les Congolais, qui devront négocier le troisième et ultime tour afin de décrocher leur billet pour la phase finale de la CAN U23 2027, prévue en Égypte.