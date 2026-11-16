Le Congo entend conjuguer intégration commerciale africaine et préservation de l’environnement. Un Supplément vert à sa stratégie nationale de mise en œuvre de la Zlécaf vient d’être validé à Brazzaville.

La validation du Supplément vert à la Stratégie nationale de mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf) traduit la volonté du pays de concilier développement des échanges commerciaux et protection de l’environnement.

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« Le commerce et la protection de l’environnement ne sont pas opposés. Ils constituent plutôt deux leviers complémentaires », a déclaré la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf, Jacqueline Lydia Mikolo, à l’ouverture de l’atelier consacré à la validation de ce document.

La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l’Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, Ludovic Ngatsé, ainsi que le ministre des Industries minières et de la Géologie, Urbain Fiacre Opo.

Les autorités congolaises entendent intégrer davantage les préoccupations environnementales dans la mise en œuvre de la Zlécaf. L’objectif est de faire en sorte que les opportunités offertes par l’ouverture des marchés africains s’accompagnent de pratiques commerciales respectueuses de l’environnement et d’une meilleure prise en compte des enjeux du développement durable.

Pour garantir l’application effective des recommandations formulées au cours de l’atelier, un comité de suivi-évaluation sera mis en place. Il aura pour mission de veiller à leur mise en œuvre et d’éviter que le document validé ne reste sans suite.