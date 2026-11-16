Après plus de deux ans d’interruption, le gouvernement reprend ses séminaires d’évaluation. Le huitième rendez-vous, ouvert le 13 novembre à Brazzaville, porte sur trois documents clés qui définiront les orientations du pays jusqu’en 2031 et au-delà.

Après plus de deux ans de pause, le gouvernement congolais renoue avec ses séminaires d’évaluation. Ouvert le 13 novembre au Palais des congrès de Brazzaville par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, le huitième séminaire gouvernemental, premier du nouveau quinquennat, est consacré à l’examen de trois documents stratégiques pour l’avenir du pays.

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Il s’agit du rapport d’évaluation du Plan national de développement (PND) 2022-2026, du projet de document stratégique Congo-Vision 2063 et du projet de PND 2027-2031. Trois instruments qui doivent permettre de dresser le bilan des politiques publiques engagées, de définir une vision à long terme et de fixer les priorités de développement pour les cinq prochaines années.

Pour le chef du gouvernement, cette rencontre constitue une étape importante dans la consolidation du système national de planification et la définition des orientations qui guideront l’action publique. Les trois documents, a-t-il souligné, s’inscrivent dans une logique de continuité et de cohérence gouvernementale : le premier permet d’apprécier le chemin parcouru, le deuxième de projeter le Congo à l’horizon 2063 et le troisième de déterminer les actions prioritaires pour la période 2027-2031.

Le premier volet des travaux concerne le bilan du PND 2022-2026, adopté par la loi n°3-2022 du 14 janvier 2022. Ce programme ambitionnait de poser les bases d’une économie forte, diversifiée et résiliente, capable de soutenir une croissance inclusive, de favoriser la création d’emplois et d’améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Toutefois, au cours de sa mise en œuvre, la nécessité d’accélérer son exécution a conduit à l’adoption d’un programme d’accélération pour la période 2024-2026, intégrant notamment les aspirations de la jeunesse.

À l’heure du bilan, Anatole Collinet Makosso a insisté sur la nécessité d’une évaluation objective des résultats obtenus, au regard des objectifs initialement fixés. Il s’agit, selon lui, de relever les avancées enregistrées, mais aussi d’identifier les difficultés, les insuffisances et les facteurs ayant freiné l’atteinte de certains résultats.

Le Premier ministre a ainsi rappelé que l’évaluation des politiques publiques ne devait pas se limiter à un exercice de bilan. Elle doit également servir d’outil d’apprentissage collectif, de redevabilité et d’amélioration de l’action gouvernementale.