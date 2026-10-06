Congo : la Relico donne rendez-vous en septembre 2027

La dixième édition de la Rentrée littéraire du Congo (Relico) se tiendra les 16, 17 et 18 septembre 2027. L’annonce a été faite à l’issue de la cérémonie de clôture de la neuvième édition.

La Rentrée littéraire du Congo prépare déjà sa prochaine édition. À l’occasion de la cérémonie de clôture de sa neuvième édition, les organisateurs ont annoncé la tenue de la dixième édition de la Relico les 16, 17 et 18 septembre 2027.

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Cette annonce marque une nouvelle étape pour ce rendez-vous consacré à la littérature et à la promotion du livre au Congo. Elle intervient au terme de trois journées d’échanges et d’activités ayant réuni autour du livre différents acteurs du monde littéraire et culturel.

La cérémonie de clôture s’est déroulée à Brazzaville, sous les auspices du directeur général du Livre et de la Lecture publique, le Pr Bellarmin Etienne Iloki. Il représentait, à cette occasion, le ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l’Industrie touristique, Jean-Claude Gakosso.

Avec cette annonce, la Relico donne ainsi rendez-vous aux écrivains, éditeurs, lecteurs et autres passionnés du livre en septembre 2027 pour une dixième édition.