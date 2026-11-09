Congo : 1,28 milliard FCFA pour réhabiliter la route Akou-Mbon

Long de 69 km, cet axe routier sera réhabilité en six mois afin de désenclaver le district de Mbon et de dynamiser les activités économiques locales.

Le gouvernement congolais investit 1,28 milliard FCFA dans la réhabilitation de la route Akou-Mbon, dans le département des Plateaux. Le ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a procédé au lancement des travaux le 7 novembre. Le chantier, qui concerne un tronçon de 69 km, est prévu pour une durée de six mois.

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Cette réhabilitation vise à améliorer les conditions de déplacement des populations de Mbon, confrontées depuis plusieurs décennies aux difficultés de circulation. Selon le directeur général de l’Entretien routier, Francis Landry Ngueloundou, les travaux permettront notamment de faciliter l’accès aux marchés, aux établissements scolaires et aux structures sanitaires. Ils devraient également réduire les coûts de transport et les temps de trajet, tout en favorisant les échanges commerciaux.

Au-delà de l’amélioration de la mobilité, le projet représente un enjeu économique important pour la localité. Les producteurs espèrent notamment pouvoir acheminer plus facilement leurs marchandises vers les grands centres urbains. Le foufou, la pomme de terre et les safous figurent parmi les produits dont l’écoulement reste limité par le mauvais état de la route. Certains produits agricoles finissent même par pourrir faute de moyens de transport adaptés.

La population a également profité de la cérémonie de lancement pour soumettre au gouvernement d’autres préoccupations, notamment le manque d’eau potable et d’électricité. Le ministre Juste Désiré Mondelé s’est engagé à transmettre ces doléances aux autorités compétentes, tout en assurant que les travaux routiers seront exécutés dans les délais et conformément aux normes.