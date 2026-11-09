Congo-ONU : l’urgence climatique au cœur des échanges

À quelques jours de la COP31 en Turquie, Denis Sassou-N’Guesso et Khalilur Rahman appellent à des actions concrètes pour préserver les écosystèmes forestiers et lutter contre le changement climatique.

Le président Denis Sassou-N’Guesso, a reçu en audience, dimanche 8 novembre 2026, au Palais du peuple à Brazzaville, le président de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, Khalilur Rahman. Ce dernier conduisait une délégation de diplomates onusiens en visite dans le pays.

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Les échanges entre les deux personnalités ont notamment porté sur les enjeux environnementaux, avec un accent particulier sur la préservation des écosystèmes forestiers et l’urgence climatique. Dans un contexte marqué par l’intensification des effets du changement climatique, la rencontre a permis de réaffirmer la nécessité de renforcer la mobilisation internationale en faveur de la protection de l’environnement.

À l’approche de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), prévue à Antalya, en Turquie, les deux responsables ont insisté sur l’importance de traduire les engagements internationaux en actions concrètes. L’enjeu est notamment de dépasser les simples déclarations d’intention pour accélérer la mise en œuvre de mesures efficaces en faveur du climat.

Cette rencontre intervient dans un contexte où les forêts du bassin du Congo, considérées comme l’un des principaux réservoirs mondiaux de carbone, occupent une place stratégique dans les efforts internationaux de lutte contre le réchauffement climatique.