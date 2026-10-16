Congo : les agents de santé appelés à reprendre le travail le 15 octobre

Après le paiement de deux mois de salaires, les syndicats du secteur de la santé invitent les travailleurs à mettre fin à la grève et à reprendre leurs activités sur l’ensemble du territoire national.

La Fédération nationale des agents de la santé et des affaires sociales (Fénasas) et la Fédération syndicale des travailleurs de la santé et des affaires sociales (Fésytrasas) appellent à la reprise du travail dans les structures sanitaires et hospitalières du Congo. Dans une déclaration publiée le 14 octobre à Brazzaville, les deux centrales syndicales ont invité les agents à regagner leurs postes dès le 15 octobre à 7 heures, à la suite du paiement de deux mois de salaires.

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Cette décision marque une étape dans le mouvement de grève générale illimitée qui affecte le secteur de la santé depuis plusieurs mois. Les deux organisations syndicales avaient lancé ce mouvement pour dénoncer la non-satisfaction de leur cahier de revendications, déposé le 13 novembre 2025 auprès du ministère de la Santé et de la Population.

Le mouvement avait été relancé le 6 août dernier, avec la mise en place d’un service minimum sur l’ensemble du territoire national. Les revendications des travailleurs avaient ainsi continué de peser sur le fonctionnement des structures sanitaires.

Le paiement de deux mois de salaires constitue donc un élément déterminant dans l’appel à la reprise lancé par les deux fédérations. Reste à savoir si cette reprise permettra un retour durable à la normale dans les établissements sanitaires du pays, alors que les revendications à l’origine du mouvement ont été formulées depuis près d’un an.

La reprise effective des activités est désormais attendue dans les hôpitaux et autres structures sanitaires du Congo.