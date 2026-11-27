La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a réaffirmé son engagement en faveur de la protection des femmes et des filles, à l’occasion de la journée internationale qui leur est consacrée.

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) appelle à une mobilisation accrue contre les violences faites aux femmes et aux filles au Congo. Dans une déclaration rendue publique le 25 novembre à Brazzaville, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de ces violences, l’institution a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention, de protection et de lutte contre l’impunité.

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La déclaration a été présentée par Gickelle Mpika, présidente de la sous-commission Droits économiques, sociaux et culturels de la CNDH. Elle a rappelé que le thème retenu cette année par les Nations unies est : « Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles : garantir la justice, protéger les survivantes et mettre fin à l’impunité ».

Pour la commissaire, cette journée doit être l’occasion de renforcer la mobilisation collective et d’apporter des réponses institutionnelles concrètes face à toutes les formes de violences. Elle a souligné que ces actes constituent une grave atteinte aux droits humains et à la dignité des victimes, tout en compromettant leur épanouissement et le développement de la société.

La CNDH a, par ailleurs, salué les efforts déjà consentis par le Congo dans ce domaine. Parmi les avancées relevées figurent l’adoption de la loi n° 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes, la mise en place du Programme national dédié, l’ouverture du centre Mouébara ainsi que l’opérationnalisation du numéro vert 1444.

Tout en reconnaissant ces acquis, l’institution encourage le gouvernement à poursuivre les efforts engagés et à renforcer les dispositifs existants afin de garantir une meilleure prise en charge des victimes et de lutter efficacement contre l’impunité.