Le président Denis Sassou N’Guesso a inauguré, le 26 novembre, un nouvel établissement public à Bacongo. Construit par la SNPC, il pourra accueillir jusqu’à 9 150 élèves.

Le réseau des établissements scolaires publics du Congo s’agrandit. Le chef de l’État, Denis Sassou N’Guesso, a procédé, le 26 novembre à Brazzaville, à l’inauguration du complexe scolaire de l’Amitié, situé dans le deuxième arrondissement, Bacongo. Cette cérémonie intervient un mois et demi après la mise en service du complexe scolaire Angola libre, à Makélékélé.

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Réalisé par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) dans le cadre de sa responsabilité sociétale, le complexe scolaire de l’Amitié est le sixième établissement public d’enseignement général construit par l’entreprise à travers le pays. Il vient ainsi renforcer les infrastructures éducatives, après les établissements de la Liberté à Talangaï, d’Angola libre à Makélékélé, le lycée moderne Simon-Pierre-Kikhounga-Ngot dans le Niari et le lycée Jean-Baptiste-Taty-Loutard de Tchiminzi, dans le Kouilou.

Érigé sur une superficie de deux hectares, le nouvel établissement dispose d’une capacité d’accueil de 9 150 élèves, répartis entre les cycles préscolaire (150 places), primaire (3 200), collège (3 800) et lycée (2 000). Il comprend une vingtaine de bâtiments abritant 85 salles de classe équipées, un laboratoire scientifique moderne, une médiathèque ainsi que des installations sportives, notamment une piste d’athlétisme et des terrains de football et de basketball.

Le complexe dispose également de bureaux administratifs, d’un poste de police, de treize logements destinés au personnel, d’un forage d’eau potable, d’un château d’eau et de blocs sanitaires.

À travers cette réalisation située sur l’avenue Nkouka-Batéké, la SNPC veut contribuer au développement du capital humain, au renforcement du contenu local et à la transformation durable du territoire.