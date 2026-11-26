Le Conseil des ministres a approuvé deux projets de loi destinés à encadrer la stratégie de développement du Congo à long terme et sur les cinq prochaines années.

Le Congo se dote d’un nouveau cadre stratégique pour orienter son développement jusqu’en 2063. Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement a approuvé le projet de loi programme portant approbation de la Vision Congo 2063, ainsi que celui relatif au Plan national de développement (PND) 2027-2031. Les deux textes, présentés par le ministre de l’Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, Ludovic Ngatsé, seront transmis au Parlement pour examen et adoption.

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Inscrite dans le prolongement de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, la Vision Congo 2063 ambitionne de transformer structurellement l’économie nationale et de garantir la continuité des politiques publiques. Elle repose sur deux modèles complémentaires : une économie de hub, fondée sur les atouts géographiques du pays et son potentiel dans les transports, la logistique et les services, et une économie de ressources valorisées, axée sur la transformation locale des matières premières.

Cette stratégie s’appuie sur six piliers, notamment l’énergie et le numérique, les infrastructures, l’industrie, les mines, les hydrocarbures et l’agriculture. Elle accorde également une place importante aux investissements privés, aux partenariats public-privé et aux investissements directs étrangers pour financer les projets structurants.

Premier instrument quinquennal de mise en œuvre de cette vision, le PND 2027-2031 s’articule autour de six axes, parmi lesquels la gouvernance, le capital humain, l’énergie, les infrastructures, la valorisation des ressources et la protection sociale. Sa mise en œuvre sera accompagnée d’un programme d’investissements publics et d’un dispositif de suivi-évaluation.

Le Conseil des ministres a également approuvé le projet de loi portant charte nationale des investissements. Cette réforme vise à renforcer la sécurité juridique des investisseurs, faciliter l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et stimuler l’émergence d’un secteur privé national compétitif. Elle entend notamment favoriser la diversification de l’économie et réduire sa dépendance aux hydrocarbures.

Enfin, le gouvernement a adopté un projet de décret relatif au rebasage et à la migration des comptes nationaux vers le système de comptabilité nationale de 2008. Cette réforme doit permettre de mieux mesurer la richesse nationale en intégrant davantage les activités informelles, les ressources naturelles et les services numériques. Elle devrait ainsi aboutir à une évaluation plus fidèle du produit intérieur brut (PIB) et du PIB par habitant.