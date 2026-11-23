Après six années de procédure judiciaire, la justice française a ordonné la remise à l’État congolais de son aéronef présidentiel, saisi en 2020 dans le cadre du litige avec la société Commisimpex.

L’État congolais devrait bientôt récupérer son aéronef présidentiel, immobilisé en France depuis 2020 à la suite d’un différend judiciaire avec la société Commisimpex. Par une ordonnance rendue le 20 octobre 2026, une juge d’instruction française a ordonné la saisie pénale de l’appareil et confié sa garde à l’État congolais.

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Cette décision intervient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à Paris en avril 2022, à la suite d’une plainte déposée par la République du Congo. La procédure porte notamment sur des soupçons de corruption liés à une sentence arbitrale rendue en 2013, ainsi que sur des faits présumés d’escroquerie et d’usage de faux.

À l’origine de ce contentieux figurent des marchés de travaux publics conclus dans les années 1980. Le différend a donné lieu à deux sentences arbitrales rendues à Paris, en 2000 et en 2013. S’appuyant sur ces décisions, Commisimpex réclamait 2,2 milliards d’euros à l’État congolais et avait obtenu la saisie de l’avion présidentiel à Bordeaux en 2020.

Face à cette situation, Brazzaville conteste la régularité de la procédure arbitrale et dénonce une fraude à l’arbitrage. Le dossier comporte également un volet belge relatif à des locomotives, dans lequel le Congo affirme avoir obtenu gain de cause.

Pour assurer le suivi de ces procédures et des autres affaires judiciaires impliquant le pays à l’étranger, une mission spéciale conduite par le ministre de la Justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga, a été dépêchée en France, sur instruction du président de la République.

Pour les conseils de l’État congolais, cette décision constitue une avancée significative. « L’instruction avance, le Congo est déterminé et tous les biens saisis seront restitués », a déclaré Me Kevin Grossman, avocat de la République du Congo dans cette affaire.

Si la décision ouvre la voie à la restitution de l’appareil, le volet pénal du dossier français demeure en cours et reste couvert par le secret de l’instruction.