Du 9 au 14 novembre 2026, 27 techniciens de Congo Terminal ont participé à une formation spécialisée consacrée à la maintenance des portiques de quai STS (Ship-to-Shore) destinés au futur Môle Est du Port de Pointe-Noire.

Ce sont des équipements de dernière génération et de haute performance, dotés de fonctionnalités avancées, de systèmes de contrôle intelligents et de technologies de pointe.

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Cette initiative s’inscrit dans la politique de développement du capital humain portée par l’entreprise et vise à renforcer durablement les compétences techniques de ses équipes dans la maintenance des portiques STS. L’objectif est de doter les équipes locales de l’expertise nécessaire pour assurer l’exploitation et la maintenance de ces équipements selon les meilleurs standards internationaux.

Elle complète un vaste programme de renforcement des capacités mis en œuvre ces derniers mois, à travers lequel plusieurs collaborateurs ont bénéficié de formations techniques auprès de constructeurs et de centres d’expertise de référence à l’international. Des sessions spécialisées ont ainsi été dispensées au Ghana et en Finlande pour les remorqueurs électriques (e-TUG), en Chine pour les portiques STS et les portiques de parc électriques (e-RTG), ainsi qu’en France pour les systèmes automatisés dédiés aux équipements portuaires.

« Le développement des compétences de nos collaborateurs est un levier essentiel pour accompagner la modernisation de nos infrastructures et garantir l’excellence opérationnelle de nos services. Cette formation contribue à renforcer notre autonomie technique et notre capacité à maintenir nos équipements aux meilleurs standards internationaux » a déclaré Aristide NDJAWE, Directeur des Ressources Humaines Congo Terminal.

En renforçant les compétences de ses équipes, Congo Terminal prépare ses équipes à l’arrivée des nouvelles infrastructures du Môle Est et se dote des expertises nécessaires pour accompagner la croissance des volumes, garantir la fluidité des opérations et soutenir la création d’emplois qualifiés au Congo et dans la sous-région.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2021 et emploie plus de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.