Le gouvernement et la FAO misent sur la santé animale et la production semencière pour améliorer les performances du secteur agro-pastoral.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, avec l’appui de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a lancé, le week-end dernier à Brazzaville, deux projets destinés à renforcer les capacités du secteur agro-pastoral. Portant sur la santé animale et la production semencière, ces initiatives visent à améliorer la gouvernance et à soutenir le développement des filières agricoles et de l’élevage.

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La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, Paul Valentin Ngobo, en présence de la représentante de la FAO au Congo, le Dr Ricarda Mondry, ainsi que des techniciens vétérinaires et des relais communautaires.

Le premier projet, intitulé « Appui au secteur de la santé animale pour le renforcement opérationnel de l’approche Une seule santé au Congo », bénéficie d’un financement de 250 000 dollars américains. Prévu sur la période allant d’août 2026 à 2028, il vise à améliorer la surveillance sanitaire des animaux d’élevage et à renforcer les capacités nationales de prévention et de détection des maladies.

Sa mise en œuvre repose notamment sur le renforcement de la gouvernance du secteur, la validation d’un guide de surveillance intégrée de la santé animale et l’amélioration du système de diagnostic. Le laboratoire de Brazzaville sera équipé et neuf points de contrôle seront dotés de matériels nécessaires au prélèvement, à la conservation et au transport des échantillons. Soixante agents seront également formés pour assurer ces missions.

Les interventions concerneront notamment Ntam et Moboko, dans la Sangha, Bétou et Impfondo, dans la Likouala, Makotimpoko, dans le Djoué-Léfini, ainsi que Tchamba-Nzassi, dans le Kouilou. Les abattoirs de Brazzaville et de Pointe-Noire sont également concernés.

Le second projet porte sur la production à grande échelle de semences de maïs et de plantes fourragères dans les départements des Plateaux, de la Bouenza et de la Cuvette. Il entend contribuer à réduire les insuffisances du pays en semences de base et à améliorer leur certification.

Pour le ministre Paul Valentin Ngobo, la qualité des semences constitue un facteur déterminant de la productivité agricole. Le projet prévoit ainsi de structurer toute la chaîne de production, depuis la multiplication des semences de base jusqu’aux coopératives de producteurs, sous la supervision du Centre national de semences améliorées.