Réunis le 22 novembre, les dirigeants du Congo, de la RDC, du Kenya et du Togo ont convenu de privilégier le dialogue diplomatique et de renforcer leur coopération régionale.

La ville d’Oyo, dans le département de la Cuvette, a accueilli, le 22 novembre 2026, un sommet quadripartite consacré notamment aux relations entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Kenya. À l’initiative du président congolais, Denis Sassou N’Guesso, cette rencontre a réuni ses homologues Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la RDC, et William Samoei Ruto, du Kenya. Le président du Conseil togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, également médiateur de l’Union africaine dans la crise sécuritaire à l’est de la RDC, a pris part aux échanges.

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Facilitée par Denis Sassou N’Guesso et conduite avec la médiation de Faure Gnassingbé, cette rencontre a permis aux deux chefs d’État de réaffirmer leur attachement aux principes de souveraineté, d’intégrité territoriale, de bon voisinage et de règlement pacifique des différends.

À l’issue des discussions, plusieurs engagements ont été pris en vue de consolider les relations entre Kinshasa et Nairobi. Les deux dirigeants ont notamment convenu de privilégier les voies diplomatiques, avec en perspective le retour de leurs ambassadeurs respectifs. Ils ont également exprimé leur volonté de renforcer la coopération au sein de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC).

La coopération sanitaire figure aussi parmi les priorités retenues, avec un engagement à conjuguer leurs efforts pour éradiquer l’épidémie d’Ebola. Plus largement, les deux pays entendent refonder leurs relations bilatérales sur la confiance, le dialogue et le développement d’une coopération économique renforcée.