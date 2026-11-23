Le comité de pilotage du Projet d’accélération de la transformation numérique a validé, le 19 novembre à Brazzaville, le budget de l’exercice 2027, en baisse par rapport à celui de 2026.

Le Projet d’accélération de la transformation numérique (PATN) disposera d’une enveloppe de 18,3 milliards FCFA pour l’exercice 2027. Ce budget, arrêté en recettes et en dépenses à la même somme, a été approuvé le 19 novembre à Brazzaville, lors de la réunion du comité de pilotage présidée par Sylvain Lékaka, directeur de cabinet du ministre en charge du Plan.

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Les administrateurs ont examiné et validé deux dossiers inscrits à l’ordre du jour, dont le budget prévisionnel du projet pour l’année 2027. Cette enveloppe connaît une baisse de plus de 4 milliards FCFA par rapport au budget initial de 2026, fixé à 22 milliards FCFA avant son réajustement.

À l’issue des travaux, le coordonnateur du PATN, Michel Ngakala, a précisé que les ressources approuvées permettront de mettre en œuvre la feuille de route du ministère de tutelle, principalement axée sur la digitalisation des services publics. L’objectif est notamment d’accélérer la modernisation de l’administration et de faciliter l’accès des citoyens aux prestations publiques grâce aux outils numériques.

Pour assurer la réalisation de ces ambitions, une task-force sera mise en place afin de veiller à la bonne exécution des activités prévues.

Cette réunion a également permis aux membres du comité de se pencher sur le réajustement budgétaire du projet, dont le montant initialement prévu à 8,2 milliards FCFA aurait été porté à 22 milliards FCFA.