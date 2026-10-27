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Congo-UMNG : les négociations suspendues, aucun accord définitif trouvé

Les discussions entre le gouvernement et le collège intersyndical de l’Université Marien-Ngouabi (UMNG) ont été suspendues le 19 octobre à…

Publié par journaldebrazza.com
le: 27 octobre 2026
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Les discussions entre le gouvernement et le collège intersyndical de l’Université Marien-Ngouabi (UMNG) ont été suspendues le 19 octobre à Brazzaville.

 

Les négociations entre le gouvernement et le collège intersyndical de l’Université Marien-Ngouabi (UMNG) marquent une pause. Ouverts depuis plus d’une semaine sous l’égide du ministère chargé du Dialogue social, les échanges n’ont pas permis de trouver un compromis sur l’ensemble des revendications du personnel enseignant et administratif.

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Au cœur des discussions figurent notamment le paiement des sommes dues aux travailleurs et la mise en place d’un échéancier précis pour le règlement intégral des arriérés de salaires. Les représentants syndicaux attendent des engagements clairs sur les modalités et les délais de paiement.

Malgré cette suspension, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de maintenir le dialogue afin de rapprocher leurs positions et de parvenir à une solution consensuelle. La date de reprise des négociations n’a cependant pas été communiquée.

L’issue de ces concertations reste donc attendue, alors que le règlement des créances du personnel constitue l’un des principaux points de désaccord entre le gouvernement et les représentants des travailleurs de l’UMNG.

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