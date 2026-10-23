Congo-Likouala : le gouvernement mobilise l’aide pour près de 43 000 sinistrés

Face à la persistance des pluies et à la dégradation de la situation dans le nord du Congo, les autorités ont mis en place un dispositif d’urgence comprenant un pont aérien entre Brazzaville et Impfondo, l’acheminement de vivres et de médicaments ainsi que la recherche d’un site de relogement pour les familles touchées.

Le gouvernement renforce son dispositif d’assistance aux populations frappées par les inondations dans le département de la Likouala, au nord du pays. Près de 43 000 personnes sont concernées par cette catastrophe provoquée par les fortes pluies de ces dernières semaines, qui continuent de s’abattre sur la région.

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Pour répondre aux besoins des sinistrés, un pont aérien a été mis en place entre Brazzaville et Impfondo, chef-lieu du département. Ce dispositif doit permettre d’acheminer rapidement des vivres et du matériel de première nécessité, notamment des bâches et des médicaments.

En complément, un convoi humanitaire prendra la route d’Impfondo afin de constituer des stocks de secours sur place. L’objectif est de disposer de réserves mobilisables immédiatement en cas d’aggravation de la situation. D’autres approvisionnements seront également acheminés par le fleuve Congo, a précisé le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla.

Les autorités envisagent des solutions pour mettre les familles à l’abri des inondations. Le gouvernement prévoit notamment d’identifier un site approprié pour accueillir les personnes dont les habitations ont été touchées.

Cette opération intervient dans un contexte préoccupant, marqué par la poursuite des précipitations et le risque d’une aggravation des dégâts. L’enjeu est donc double : répondre aux besoins immédiats des populations affectées et anticiper de nouvelles difficultés en renforçant les capacités d’intervention sur le terrain.

Avec près de 43 000 personnes concernées, la situation en Likouala nécessite une mobilisation durable des moyens logistiques et humanitaires, alors que les pluies se poursuivent dans cette partie du Congo.