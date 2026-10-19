Congo : le Fonds routier examine sa situation financière et la gestion de son personnel

Le comité de direction du Fonds routier a tenu, le 16 octobre à Brazzaville, sa 25ᵉ session extraordinaire. Les échanges ont porté principalement sur la situation financière de l’institution et la gestion du personnel récemment recruté.

Le Fonds routier du Congo se penche sur les difficultés liées à son fonctionnement. Réuni le 16 octobre à Brazzaville, à l’occasion de sa 25ᵉ session extraordinaire, le comité de direction, présidé par Yves Ickonga, a examiné les questions financières de la structure ainsi que les modalités de gestion de son personnel nouvellement recruté.

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La tenue de cette session extraordinaire répond à l’urgence des problèmes affectant le fonctionnement de l’institution. Il s’agissait pour les membres du comité de direction d’examiner les préoccupations soulevées et d’envisager des solutions adaptées afin d’assurer une meilleure gestion de la structure.

À l’ouverture des travaux, Yves Ickonga a souligné l’importance de cette rencontre, invitant les membres du comité à s’impliquer dans la recherche de solutions appropriées aux difficultés rencontrées par le Fonds routier.

Les conclusions de cette session devraient permettre de dégager des pistes d’action pour répondre aux préoccupations financières et organisationnelles de l’institution.