Eco et BusinessL'Eco en +



EN CE MOMENT


Congo : le Fonds routier examine sa situation financière et la gestion de son personnel

Le comité de direction du Fonds routier a tenu, le 16 octobre à Brazzaville, sa 25ᵉ session extraordinaire. Les échanges…

Publié par journaldebrazza.com
le: 19 octobre 2026
DR
© DR

Le comité de direction du Fonds routier a tenu, le 16 octobre à Brazzaville, sa 25ᵉ session extraordinaire. Les échanges ont porté principalement sur la situation financière de l’institution et la gestion du personnel récemment recruté.

 

Le Fonds routier du Congo se penche sur les difficultés liées à son fonctionnement. Réuni le 16 octobre à Brazzaville, à l’occasion de sa 25ᵉ session extraordinaire, le comité de direction, présidé par Yves Ickonga, a examiné les questions financières de la structure ainsi que les modalités de gestion de son personnel nouvellement recruté.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



La tenue de cette session extraordinaire répond à l’urgence des problèmes affectant le fonctionnement de l’institution. Il s’agissait pour les membres du comité de direction d’examiner les préoccupations soulevées et d’envisager des solutions adaptées afin d’assurer une meilleure gestion de la structure.

À l’ouverture des travaux, Yves Ickonga a souligné l’importance de cette rencontre, invitant les membres du comité à s’impliquer dans la recherche de solutions appropriées aux difficultés rencontrées par le Fonds routier.

Les conclusions de cette session devraient permettre de dégager des pistes d’action pour répondre aux préoccupations financières et organisationnelles de l’institution.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

DR
© DR

Le Congo fait son entrée sur le marché obligataire de Dubaï

20 octobre 2026 Publié à 11h00

Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, a…

Savoir plus
DR
© DR

Congo Terminal franchit le cap du million d’EVP et renforce son rôle de hub régional

20 octobre 2026 Publié à 09h02

Congo Terminal franchit une étape majeure : 1 200 000 EVP ont été…

Savoir plus
DR
© DR

Congo : le coût de l’énergie préoccupe le secteur industriel

19 octobre 2026 Publié à 15h56

Le gouvernement examine des solutions pour réduire les coûts d’approvisionnement des entreprises en…

Savoir plus