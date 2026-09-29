Eliminatoires de la CAN 2027 : les Diables rouges face aux Lions indomptables

Le Congo recevra le Cameroun ce mardi 28 septembre, dans un duel entre deux nations voisines, habituées aux confrontations intenses et aux enjeux importants sur la scène africaine.

Le Stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville s’apprête à vibrer au rythme d’une affiche très attendue des éliminatoires de la CAN 2027, le Congo sera face au Cameroun ce mardi. Le sélectionneur Claude Le Roy doit composer avec quelques incertitudes. Deux joueurs importants, Antoine Makoumbou et Jordi Mboula, pourraient manquer à l’appel. Les deux internationaux sont actuellement gênés par des problèmes physiques qui rendent leur participation incertaine.

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Ces éventuelles absences représentent un défi pour le staff technique, mais elles ne remettent pas en cause les ambitions des Diables rouges. Claude Le Roy possède plusieurs solutions dans son groupe et devra trouver la meilleure combinaison pour bâtir une équipe capable de rivaliser avec les Lions indomptables.

Au-delà des individualités, l’enjeu sera également tactique. Le Congo devra afficher de la solidité dans les duels, une bonne organisation défensive et suffisamment d’efficacité dans les phases offensives pour mettre en difficulté une sélection camerounaise toujours réputée pour son engagement et son expérience des grands rendez-vous.

Face à un adversaire de ce calibre, le choix du système et l’équilibre entre les lignes seront déterminants. Le technicien français pourrait ainsi miser sur des joueurs capables d’apporter de l’impact, de la mobilité et de la maîtrise dans les secteurs clés du jeu.