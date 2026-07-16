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Roga-Roga sur scène à Makosophie le 19 juillet

Roga-Roga accompagné de son orchestre Extra Musica, se produira dans la salle de spectacles de Makosophie.   Cette prestation s'inscrit…

Publié par journaldebrazza.com
le: 16 juillet 2026
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Roga-Roga accompagné de son orchestre Extra Musica, se produira dans la salle de spectacles de Makosophie.

 

Cette prestation s’inscrit dans le programme des quatre nouvelles dates retenues par l’établissement Makosophie afin de promouvoir la musique congolaise et d’offrir aux mélomanes des rendez-vous artistiques de qualité. Après le concert d’Eloko ya Peuple, la scène accueillera successivement Roga-Roga, Djoson Philosophe puis Kevin Mbouandé, dans une volonté de mettre en lumière les grandes figures de la scène musicale nationale.

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Reconnu pour son énergie débordante et son répertoire qui a marqué plusieurs générations, Roga-Roga promet un spectacle riche en rythmes, en danse et en émotions. Figure emblématique de la rumba et du ndombolo congolais, le leader d’Extra Musica continue de rassembler un large public grâce à des titres devenus incontournables et à des prestations scéniques toujours très attendues.

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