Congo : la BEAC prévoit une croissance de 5,2 % en 2026

Réuni à Brazzaville, le Comité national économique et financier constate une amélioration des principaux indicateurs macroéconomiques, tout en appelant à renforcer le financement de long terme de l’économie.

L’économie congolaise devrait enregistrer une croissance de 5,2 % en 2026, selon les projections présentées par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) lors de la deuxième session ordinaire du Comité national économique et financier (CNEF), tenue le 13 juillet à Brazzaville sous la présidence du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka.

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Les experts de la BEAC relèvent une consolidation de l’activité économique dès le premier trimestre de l’année. L’indice composite des activités économiques a progressé de 10,6 %, porté principalement par le dynamisme des secteurs pétrolier et gazier. Dans le même temps, l’inflation est restée contenue à 1,4 % en moyenne annuelle, largement en dessous du seuil communautaire fixé à 3 %.

Le secteur bancaire affiche également des résultats encourageants. À fin mars, les crédits bruts distribués ont augmenté de 13,5 %, atteignant 1 869 milliards de FCFA. La qualité du portefeuille s’est améliorée, avec un recul du taux des créances en souffrance de 16,6 % à 14,4 %.

Le CNEF s’est toutefois inquiété de la faiblesse des financements à long terme, qui ne représentent que 2,4 % des concours accordés à l’économie. Il a ainsi demandé à son secrétariat général de proposer rapidement des solutions pour stimuler ce segment essentiel au financement des investissements.

Sur le marché des valeurs du Trésor, le taux de couverture des besoins de financement de l’État s’est établi à 69 % entre janvier et avril, tandis que les obligations du Trésor assimilables représentent désormais 78,5 % de l’encours des titres publics.

Saluant les progrès réalisés dans la modernisation du système financier, notamment avec le lancement du bureau d’information sur le crédit, le CNEF a encouragé le gouvernement à poursuivre les réformes destinées à renforcer la mobilisation des recettes intérieures, l’inclusion financière et la stabilité du secteur financier.

La réunion a également rassemblé le ministre de l’Économie, du Plan et de l’Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, le ministre du Développement industriel, Michel Djombo, ainsi que le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui.