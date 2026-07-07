Congo : le PNLC prépare une campagne nationale de 90 jours contre le cancer

Prévue de septembre à novembre 2026, cette initiative vise à renforcer la prévention, le dépistage précoce et la mobilisation de tous les partenaires face à une maladie qui demeure la troisième cause de mortalité dans le pays.

Le Programme national de lutte contre le cancer (PNLC) a lancé les préparatifs de la campagne nationale « 90 jours contre le cancer », à l’occasion d’une rencontre de concertation organisée le 4 juillet à Brazzaville. Cette réunion a rassemblé les représentants de la société civile, des organisations non gouvernementales et d’autres partenaires afin de coordonner les actions de sensibilisation qui seront menées de septembre à novembre prochains sur l’ensemble du territoire congolais.

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La première partie des travaux a été consacrée à la présentation du projet de campagne tricolore « Septembre en or, Octobre rose, Novembre bleu ». Pendant trois mois, plusieurs activités de sensibilisation seront déployées autour de thèmes majeurs, notamment la lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes de cancer, la promotion du dépistage précoce à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, l’amélioration de l’accès aux soins et aux médicaments anticancéreux, ainsi que l’accompagnement des patients et de leurs familles.

La campagne mettra également l’accent sur la prévention, en rappelant l’importance d’une alimentation équilibrée, de l’activité physique régulière et de bonnes pratiques d’hygiène pour réduire les risques de cancer. Une attention particulière sera portée au cancer pédiatrique, afin de mieux faire connaître cette réalité encore peu médiatisée et de renforcer la prise en charge des enfants touchés.

La seconde phase de la rencontre a permis d’identifier les priorités pour la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le cancer 2022-2026, arrivé à une étape déterminante de son exécution. Les participants ont souligné le rôle essentiel de la société civile et des organisations non gouvernementales dans l’atteinte des objectifs fixés par ce plan.

À cet effet, plusieurs pistes d’action ont été retenues, parmi lesquelles le renouvellement des partenariats existants, l’implication du secteur privé dans le cofinancement des campagnes, la préparation opérationnelle des activités de terrain et le renforcement de la collecte des données de sensibilisation destinées au PNLC.

Cette mobilisation intervient dans un contexte préoccupant. Selon les dernières données disponibles, le cancer constitue la troisième cause de mortalité au Congo. En 2020, le pays a enregistré 2 478 nouveaux cas et 1 595 décès liés à cette maladie. Les autorités sanitaires espèrent, à travers cette campagne nationale, de renforcer la prévention, favoriser un diagnostic plus précoce et améliorer la prise en charge des malades.