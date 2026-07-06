Congo-RDC : Sassou N’Guesso et Tshisekedi accélèrent les grands projets d’intégration

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué, le 3 juillet, une visite de travail à Brazzaville.

Arrivé à bord du bateau Majestic River, battant pavillon congolais (RDC), le chef de l’État a traversé le Pool Malebo avant d’être accueilli au Beach de Brazzaville par le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso.

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Cette visite s’inscrit dans la dynamique de concertation régulière entre les présidents Denis Sassou N’Guesso et Félix-Antoine Tshisekedi, déterminés à approfondir la coopération bilatérale et à accélérer la mise en œuvre de projets d’intégration à fort impact économique.

Au centre des échanges figure le projet de pont route-rail Brazzaville-Kinshasa, considéré comme l’un des chantiers les plus structurants de la sous-région. Cette infrastructure stratégique reliera les deux capitales les plus proches du monde, facilitant la circulation des personnes et des marchandises, tout en renforçant les échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Les deux chefs d’État ont également réaffirmé leur volonté de consolider leur partenariat dans le secteur de l’énergie. Ils misent notamment sur la Boucle de l’amitié énergétique, un projet destiné à interconnecter les réseaux électriques de la sous-région afin d’améliorer l’approvisionnement en électricité et de soutenir le développement économique.

Dans cette perspective, un accord a été signé pour encadrer la mise en œuvre de cette interconnexion énergétique. Il prévoit notamment le développement d’un mégaprojet de barrage hydroélectrique sur la rivière Likouala aux Herbes, d’une capacité installée de 12 900 mégawatts. Ce projet porté conjointement par le Congo, la RDC et l’Angola, ambitionne de faire de l’Afrique centrale un important pôle de production énergétique.

Au-delà des questions économiques, les présidents Denis Sassou N’Guesso et Félix-Antoine Tshisekedi ont poursuivi leurs consultations sur les défis sécuritaires et les enjeux de stabilité dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement au dialogue et à une coopération renforcée pour préserver la paix, condition indispensable au développement des deux États et de l’ensemble de la sous-région.