Lutte contre Ebola : le Congo débloque un million de dollars pour soutenir la RDC

Cette annonce a été faite le 16 juin au cours d’une rencontre continentale dédiée à la mobilisation politique et financière contre la propagation de la maladie dans la région.

La République du Congo renforce son engagement en faveur de la solidarité africaine face aux urgences sanitaires. Représentant le président de la République au sommet de haut niveau des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), consacré à la résurgence de l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC), le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a annoncé une contribution immédiate d’un million de dollars américains au profit des efforts de riposte.

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Une annonce faite le 16 juin au cours de cette rencontre continentale dédiée à la mobilisation politique et financière contre la propagation de la maladie dans la région.

Par ce geste, le gouvernement congolais entend traduire concrètement son soutien au peuple frère de la RDC, confronté à une nouvelle flambée épidémique, mais également saluer le courage du personnel soignant engagé quotidiennement sur le terrain dans des conditions souvent difficiles.

Dans son intervention, le chef du gouvernement congolais a rappelé que les crises sanitaires dépassent les frontières nationales et nécessitent une réponse collective, coordonnée et solidaire entre les États africains.

Cette contribution financière s’inscrit dans la dynamique de coopération régionale promue par l’Union africaine pour renforcer les capacités de prévention, de surveillance et de prise en charge des populations affectées.