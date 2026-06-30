Congo : Macron devient l’équipementier officiel de toutes les sélections nationales

L’équipementier italien va assurer l’habillage de l’ensemble des sélections nationales du Congo, à la faveur d’un accord signé le 29 juin à Bologne, en Italie.

Le document a été paraphé par le ministre en charge des Sports, Hugues Ngouélondélé, au nom de l’État congolais, et les représentants de la société italienne. À l’approche de la campagne des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027, l’équipe nationale de football bénéficiera notamment d’un accompagnement matériel renforcé. Le dispositif prévoit une dotation de 75 maillots de compétition, soit trois maillots par joueur pour chaque rencontre officielle.

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Au-delà des sélections nationales, les clubs locaux figurent également parmi les bénéficiaires de cet accord. Les équipes évoluant en Ligue 1 recevront des équipements de compétition mis à disposition par le ministère en charge des Sports, dans le but de soutenir le développement du football national.

Cette nouvelle entente marque une évolution notable par rapport au précédent partenariat conclu en novembre 2019 entre Macron et la Fédération congolaise de football. À l’époque, le contrat limitait le rôle de l’entreprise italienne au statut d’équipementier officiel des Diables rouges de football, sans couvrir les autres disciplines sportives.