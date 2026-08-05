Compétitions africaines : la CAF ferme la porte à l’AC Léopards et à l’AS Otohô

La Confédération africaine de football (CAF) a rejeté la demande de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) visant à engager exceptionnellement l’Athletic Club Léopards de Dolisie et l’Association sportive Otohô d’Oyo dans les compétitions interclubs de la saison 2026-2027.

Cette décision intervient alors que le Congo n’a pas organisé son championnat national, une condition essentielle pour désigner les représentants appelés à défendre les couleurs du pays dans les compétitions africaines. Malgré la volonté du comité exécutif de la Fécofoot de réengager les deux formations, la CAF a choisi d’appliquer strictement les règlements qui encadrent ses compétitions.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dans sa proposition, la fédération congolaise avait désigné l’AC Léopards de Dolisie pour participer à la Ligue des champions de la CAF et l’AS Otohô d’Oyo pour disputer la Coupe de la Confédération. Une initiative finalement rejetée par l’instance continentale, qui estime que les critères réglementaires de qualification n’ont pas été remplis en l’absence d’une compétition nationale ayant permis de départager les clubs.

Cette décision constitue un coup dur pour les deux équipes, privées d’une vitrine continentale qui aurait pu leur offrir davantage de visibilité, d’expérience et de retombées financières. Elle représente également un nouveau signal d’alarme pour le football congolais, confronté depuis plusieurs saisons à des difficultés d’organisation et à l’interruption de son championnat.

Pour le football congolais, ce refus met une nouvelle fois en lumière l’urgence de restaurer un championnat régulier, crédible et conforme aux exigences des instances africaines, afin de permettre aux clubs de retrouver leur place sur la scène continentale.