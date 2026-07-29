Congo : le Club 2002-PUR lance ses assemblées générales départementales

Le Parti pour l’unité et la République (PUR), a donné le coup d’envoi, le 28 juillet à Odziba, dans le département du Djoué-Léfini, de sa série d’assemblées générales départementales.

Placées sous l’autorité du président du Comité national préparatoire et d’organisation du premier congrès ordinaire, Tony Abraham Ossété, ces rencontres seront progressivement organisées dans l’ensemble des départements du pays. Elles visent à mobiliser les structures du parti autour des enjeux organisationnels et politiques liés aux préparatifs de son premier congrès ordinaire, annoncé pour 2027.

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Les assemblées poursuivent un double objectif. D’une part, elles permettront de procéder à une évaluation approfondie de l’état d’organisation du parti dans chaque département afin d’identifier les forces, les insuffisances et les défis à relever. D’autre part, elles serviront à engager la restructuration des organes intermédiaires ainsi que des structures locales, avec pour ambition de renforcer la présence territoriale du Club 2002-PUR et d’améliorer l’efficacité de son action politique.

Le parti entend consolider son implantation à la base, dynamiser son fonctionnement interne et préparer dans les meilleures conditions son premier congrès ordinaire, présenté comme un rendez-vous majeur pour son avenir politique.