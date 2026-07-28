Congo : trois braconniers condamnés pour trafic d’ivoire et détention d’armes

Le tribunal de grande instance de Djambala, dans le département des Plateaux, a condamné trois individus reconnus coupables de braconnage, de détention illégale d’armes à feu et de possession d’ivoire.

Justin Moko Péa, alias « Colonel », a écopé d’une peine de trois ans d’emprisonnement ferme. Ses deux coaccusés, Ghislain Akouala Maloba et Enoch Ikombo, ont été condamnés chacun à deux ans de prison ferme. Les trois hommes devront également s’acquitter solidairement d’une amende de 150 000 FCFA et verser cinq millions de FCFA de dommages et intérêts à l’État congolais.

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Les prévenus avaient été interpellés par les services compétents alors qu’ils étaient en possession d’un important arsenal comprenant plusieurs armes à feu, dont une arme de guerre, des munitions de guerre, ainsi que huit morceaux d’ivoire d’un poids total supérieur à 31 kilogrammes. Divers autres objets liés à leurs activités illégales ont également été saisis.

À la suite de leur arrestation, la Direction départementale de l’Économie forestière a assuré le suivi du dossier avec l’appui technique du Projet d’appui à l’application de la loi sur la faune sauvage, contribuant ainsi au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Déférés devant le parquet le 2 juin dernier, les trois hommes avaient été placés sous mandat de dépôt. Lors de la deuxième audience, le 8 juillet, ils ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Le tribunal avait ensuite mis l’affaire en délibéré avant de rendre son verdict le 22 juillet.