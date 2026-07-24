Congo-UDSN : 15 milliards FCFA pour accélérer la recherche et les formations

L’Université Denis-Sassou-N’Guesso (UDSN) disposera d’un budget de 15 milliards FCFA pour l’année académique 2026-2027.

L’enveloppe aété adoptée le 22 juillet lors du comité de direction présidé par le Pr Théophile Obenga à Kintélé. Le budget connaît une hausse de 3 milliards FCFA par rapport à l’exercice 2025-2026, où il s’élevait à 12 milliards FCFA. Cette augmentation répond aux nouveaux défis que s’est fixés l’université, notamment le déploiement des cycles de master et de doctorat, l’intensification des activités scientifiques et la création de dix laboratoires de recherche.

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À travers cet investissement, l’UDSN entend consolider son positionnement comme pôle d’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche au Congo. Le développement des formations de troisième cycle devrait contribuer à la formation d’une nouvelle génération de chercheurs et d’enseignants-chercheurs, tout en favorisant la production de connaissances au service du développement national.

L’installation de nouveaux laboratoires permettra également de renforcer les capacités de recherche de l’université et d’offrir un cadre plus adapté aux travaux scientifiques, dans un contexte où l’innovation et la recherche constituent des leviers essentiels pour relever les défis économiques et sociaux.