Congo : Claude Le Roy reçu en audience par le Président Denis Sassou-N’Guesso

Le nouvel entraîneur des Diables Rouges du Congo a été reçu en audience par le Président de la République.

Cette audience intervient dans un contexte de relance des ambitions sportives du Congo, alors que la sélection nationale entend retrouver sa place parmi les grandes nations du football africain. Figure emblématique du football continental et fin connaisseur des sélections africaines, Claude Le Roy arrive avec une expérience reconnue et la volonté d’insuffler une nouvelle dynamique aux Diables Rouges.

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Au cours des échanges, le chef de l’État aurait réaffirmé son attachement au développement du sport comme levier de cohésion sociale, d’épanouissement de la jeunesse et de rayonnement international du pays. Il a également exprimé son soutien aux efforts visant à reconstruire une équipe compétitive et ambitieuse.

De son côté, Claude Le Roy a salué l’intérêt porté par les plus hautes autorités au football congolais et affiché sa détermination à travailler avec l’ensemble des acteurs du secteur pour bâtir un projet sportif solide et durable.

Cette rencontre symbolise ainsi le lancement d’un nouveau chapitre pour les Diables Rouges, avec l’espoir de renouer avec les performances et de redonner aux supporters congolais des motifs de fierté sur la scène continentale et internationale.