Congo : 45 cas d’hypertension et 33 d’hyperglycémie détectés à Pointe-Noire

Plus de 240 personnes ont bénéficié d’une campagne de dépistage médical gratuit dans la ville de Pointe-Noire.

La campagne de dépistage médical gratuit organisée à Pointe-Noire par Burotec, en partenariat avec SOS Santé 242 et le Centre national de transfusion sanguine, s’est achevée sur un bilan riche en enseignements. Au total, plus de 240 personnes ont été examinées à travers plusieurs tests de dépistage destinés à évaluer leur état de santé.

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Les résultats révèlent une présence importante de maladies non transmissibles. Les équipes médicales ont détecté 45 cas d’hypertension artérielle, 33 cas d’hyperglycémie et 8 suspicions de diabète, des pathologies qui nécessitent une prise en charge précoce afin de limiter les risques de complications.

En ce qui concerne les maladies infectieuses, 24 personnes ont été diagnostiquées positives au paludisme. Par ailleurs, 89 tests de dépistage du VIH ont été réalisés au cours de la campagne, avec un seul résultat positif, témoignant d’une faible prévalence parmi les personnes dépistées.

Au-delà des chiffres, les spécialistes tirent la sonnette d’alarme face à la montée des maladies chroniques. Selon eux, ces affections touchent de plus en plus de jeunes, une évolution qu’ils associent notamment aux changements des habitudes alimentaires, marqués par une consommation croissante de produits transformés, riches en sucre, en sel et en matières grasses, ainsi qu’à la sédentarité.

Les organisateurs estiment que ces résultats confirment l’importance de multiplier les campagnes de dépistage et de sensibilisation. En favorisant un diagnostic précoce et en encourageant l’adoption de modes de vie plus sains, ces initiatives contribuent à prévenir les complications et à améliorer durablement la santé des populations.