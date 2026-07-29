Congo : la fonction publique dément l’ouverture d’un recrutement

La Direction départementale de la fonction publique de Brazzaville a mis en garde la population contre les rumeurs annonçant l’ouverture d’une opération de dépôt de dossiers de recrutement.

Dans un communiqué publié le 29 juillet, la Direction départementale de la fonction publique précise qu’aucune campagne de dépôt de dossiers n’est actuellement en cours. Cette mise au point intervient dans un contexte marqué par la circulation d’informations non vérifiées, susceptibles d’induire en erreur les demandeurs d’emploi.

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L’administration invite les citoyens à faire preuve de vigilance et à ne se fier qu’aux annonces officielles émanant des services compétents. Elle rappelle que toute opération de recrutement dans la Fonction publique fait l’objet d’une communication officielle diffusée par les canaux habilités.

La Direction départementale entend prévenir les tentatives d’escroquerie liées aux faux recrutements et protéger les candidats contre d’éventuelles pratiques frauduleuses. Les usagers sont ainsi appelés à vérifier systématiquement l’authenticité des informations avant d’engager toute démarche administrative.