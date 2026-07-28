Coopération numérique : le Congo renforce ses partenariats stratégiques en Chine

À l’occasion d’une mission officielle en République populaire de Chine, une délégation conduite par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique a pris part à plusieurs rencontres internationales dédiées à l’intelligence artificielle, à l’économie numérique et à la coopération technologique.

Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, la République du Congo a pris part à plusieurs rencontres internationales de haut niveau en République populaire de Chine, avec pour objectif de consolider sa coopération dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’économie numérique et des nouvelles technologies.

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Conduite par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Frédéric Nze, accompagné notamment de son directeur de cabinet, Kô Goma, la délégation congolaise a participé à trois grands rendez-vous internationaux consacrés aux enjeux de la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle, de l’innovation technologique et de la coopération numérique.

Cette mission s’inscrit dans la mise en œuvre de la vision portée par le ministère, qui fait du numérique un levier stratégique de modernisation de l’État, de diversification de l’économie et de création d’opportunités pour les populations congolaises.

L’un des temps forts de cette participation a été une conférence internationale ayant rassemblé près de 1 400 décideurs politiques, experts, chercheurs, représentants d’organisations internationales et dirigeants d’entreprises technologiques venus des quatre coins du monde. Les échanges ont porté sur les défis liés à la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle, le renforcement de la coopération internationale ainsi que la nécessité de garantir un accès équitable aux bénéfices de cette technologie.

Le Congo entend renforcer sa visibilité sur la scène internationale, nouer de nouveaux partenariats et s’inspirer des meilleures pratiques en matière de développement numérique. Cette démarche vise également à accélérer la transformation digitale du pays et à favoriser l’adoption de solutions innovantes capables de soutenir le développement économique, l’amélioration des services publics et l’inclusion numérique.