Libreville : Denis Sassou-N’Guesso visite les chantiers structurants

Au terme de sa visite de travail en République gabonaise, le président de la République du Congo a effectué, dimanche 26 juillet 2026, une visite de plusieurs grands chantiers en cours de réalisation à Libreville.

Accompagné des autorités gabonaises, le chef de l’État congolais s’est rendu sur différents sites d’infrastructures majeures destinés à moderniser la capitale gabonaise et à améliorer les conditions de vie des populations. Cette visite lui a permis de constater l’état d’avancement des travaux et de s’informer sur les ambitions portées par ces projets structurants.

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Ces investissements s’inscrivent dans la dynamique de développement engagée par les autorités gabonaises, avec un accent particulier sur la modernisation des infrastructures urbaines, le renforcement des équipements publics et l’amélioration de la mobilité.

La visite des chantiers a également illustré la qualité des relations de coopération entre le Congo et le Gabon. Les deux pays entretiennent des liens historiques et poursuivent leur volonté de renforcer leur partenariat à travers des échanges réguliers entre leurs plus hautes autorités.

Après cette séquence consacrée aux infrastructures, le président Denis Sassou-N’Guesso a regagné Brazzaville, mettant ainsi un terme à sa visite de travail en République gabonaise, marquée par des échanges visant à consolider les relations d’amitié et de coopération entre les deux États.