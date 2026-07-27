Môle Est : Congo Terminal prévoit la création de 900 emplois supplémentaires

Depuis le démarrage de ses activités en 2009, Congo Terminal, filiale d’Africa Global Logistics (AGL), accompagne le développement du port de Pointe-Noire tout en renforçant progressivement ses équipes. L’entreprise compte aujourd’hui près de 1 000 collaborateurs, 150 apprentis et accueille chaque mois une centaine de stagiaires. Avec le projet du Môle Est, cette dynamique franchira une nouvelle étape.

La nouvelle plateforme portuaire devrait permettre la création de 900 emplois supplémentaires, principalement au bénéfice des jeunes congolais. Ces recrutements concerneront notamment les métiers de l’exploitation, de la maintenance et les fonctions supports, tout en offrant de nouvelles perspectives d’évolution aux collaborateurs déjà engagés au sein de l’entreprise.

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Au-delà des recrutements, Congo Terminal place la formation au cœur de son engagement. À travers ses programmes d’apprentissage, ses partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et l’accueil régulier de stagiaires, l’entreprise contribue à transmettre des compétences techniques exigeantes adaptées aux besoins du secteur portuaire et logistique.

« Avec le Môle Est, nous voulons créer des opportunités concrètes pour la jeunesse congolaise et accompagner la montée en compétences de nos équipes. Ce projet illustre notre volonté de contribuer durablement au développement économique du Congo, en investissant dans l’emploi local et la formation des talents », déclare Aristide NDJAWE, Directeur des Ressources Humaines Congo Terminal.

Le Môle Est associera performance opérationnelle et impact social. En renforçant les capacités portuaires, le projet contribuera à soutenir l’activité économique nationale tout en favorisant l’insertion professionnelle et le développement de compétences locales dans des

métiers essentiels à la chaîne logistique. À travers cette extension, Congo Terminal confirme son rôle de partenaire de long terme du

développement portuaire congolais et son engagement en faveur d’une croissance porteuse d’emplois, de compétences et d’opportunités pour le pays.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux

exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS

(sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1 000 000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900

collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.