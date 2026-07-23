Congo-Baccalauréat général 2026 : le taux de réussite progresse à plus de 49 %

Une évolution encourageante qui témoigne d’une amélioration des performances des candidats à l’échelle nationale.

La session 2026 du baccalauréat marque une embellie des résultats. Le taux national de réussite atteint 49,77 %, contre 46,97 % l’an dernier, soit une progression de 2,8 points. Sur les 99 821 candidats ayant pris part aux épreuves, 59 679 ont décroché leur diplôme.

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La grande majorité des admis, soit 40 037 candidats, obtiennent le baccalauréat avec la mention Passable. Ils sont 9 084 à recevoir la mention Assez bien, tandis que 542 candidats décrochent la mention Bien. Seuls 16 candidats se distinguent avec la prestigieuse mention Très bien, illustrant le niveau d’excellence atteint par une poignée de lauréats.

Au classement des établissements, le Lycée d’Excellence d’Oyo (LEO) s’impose comme la référence nationale. L’établissement réalise un parcours parfait avec un taux de réussite de 100 %, les 39 candidats présentés ayant tous été admis. Les lauréats se répartissent entre 16 élèves de la série A, 8 de la série C et 15 de la série D.