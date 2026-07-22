Congo-Fonction publique : les horaires de travail changent

Les agents de l’État travailleront désormais de 8h à 15h dans les administrations et établissements publics administratifs. La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 35 heures.

Les membres de la Commission nationale consultative du travail (CNCT) ont émis un avis favorable à la modification des horaires de travail au sein des administrations et établissements publics administratifs. La mesure prévoit désormais une journée de travail de 8h à 15h, en remplacement de l’ancien horaire de 7h à 14h.

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Ce réaménagement ne modifie pas la durée légale du travail, qui demeure fixée à 35 heures par semaine.

Cette décision découle des travaux de la session ordinaire de la CNCT, tenue le 15 juillet à Brazzaville. Organe de concertation réunissant le gouvernement, les organisations patronales et les syndicats de travailleurs, la Commission est chargée d’examiner les questions liées au droit du travail, aux relations professionnelles et à l’amélioration des conditions de travail.

L’avis favorable de la CNCT ouvre ainsi la voie à l’application de ces nouveaux horaires dans les administrations concernées, selon les modalités qui seront arrêtées par les autorités compétentes.