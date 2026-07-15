Conto-CESE : des réformes pour les retraites et l’arbre

Réuni en deuxième session ordinaire du 6 au 10 juillet à Brazzaville, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté recommandations visant à améliorer la gestion des retraites et à renforcer la Journée nationale de l’arbre.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu du 6 au 10 juillet dernier, sa deuxième session ordinaire, couplée à un atelier d’appropriation. Au terme de cette session, l’institution a formulé une série de recommandations destinées à améliorer la gouvernance publique. Les propositions portent principalement sur la gestion des retraites et la consolidation de la Journée nationale de l’arbre.

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Face à ce que l’institution qualifie de « crise structurelle » dans le traitement des pensions de retraite, le CESE préconise une réforme du dispositif actuel afin de réduire les délais de prise en charge des nouveaux retraités. Il recommande notamment la mise en place d’un système de pré-liquidation des dossiers six mois avant le départ effectif à la retraite. Il est question de garantir le versement de la première pension dans un délai maximal de trente jours après la cessation d’activité.

L’institution suggère également la création d’un guichet unique regroupant les services de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse des retraites des fonctionnaires, avec un interlocuteur dédié pour chaque dossier. À ces mesures s’ajoutent la numérisation complète du processus de traitement des pensions et la création d’une cellule de crise chargée d’apurer les dossiers en attente depuis plus d’un an.

Le CESE s’est aussi penché sur la Journée nationale de l’arbre, instituée en 1984 par le président Denis Sassou N’Guesso pour promouvoir la protection de l’environnement et sensibiliser les populations aux enjeux climatiques. Estimant que cette initiative dispose d’un fort potentiel en matière de développement durable, l’institution relève toutefois un écart entre les ambitions affichées et les résultats obtenus.

Pour renforcer l’impact de cette journée, le Conseil recommande de privilégier des espèces végétales adaptées aux réalités locales, d’intensifier les campagnes de sensibilisation et de prévoir un financement spécifique et pérenne destiné à soutenir les activités liées à cet événement.

Par ailleurs, les membres du CESE ont adopté les rapports de la session inaugurale et de la première session ordinaire, le rapport d’activités ainsi que le rapport d’apurement des comptes de l’exercice 2025. Ils ont également pris connaissance du plan d’action 2026-2029 et de la répartition de l’allocation budgétaire de l’institution pour l’année 2026.