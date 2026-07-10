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Congo : une campagne gratuite de soins et de dépistage à Bacongo

Lancé le 7 juillet dernier par la clinique médicale Swalou Diagnostics, l’initiative vise à rapprocher la santé des populations. Du…

Publié par Journal de Brazza
le: 10 juillet 2026
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Lancé le 7 juillet dernier par la clinique médicale Swalou Diagnostics, l’initiative vise à rapprocher la santé des populations.

Du 7 au 17 juillet, les habitants de Bacongo, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, bénéficient d’une campagne gratuite de soins et de dépistage. C’est une initiative de la clinique médicale Swalou Diagnostics, en partenariat avec l’Association pour le bien-être et la préservation de l’environnement. Placée sous le thème « Prévenir, dépister, soigner », cette opération de santé publique vise à rapprocher les services médicaux des populations et à promouvoir la prévention comme premier réflexe face aux maladies.

Pendant dix jours, les équipes médicales proposent un large éventail de prestations destinées à permettre aux habitants de connaître leur état de santé et de bénéficier d’une prise en charge précoce en cas de besoin. Les participants pourront notamment effectuer gratuitement un dépistage du diabète grâce à un test de glycémie, ainsi qu’un contrôle de la tension artérielle pour détecter d’éventuels cas d’hypertension.

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La campagne comprend également des consultations spécialisées en médecine dentaire, en gynécologie et en pédiatrie, afin de répondre aux besoins de différentes catégories de la population. L’objectif est d’offrir un accès simplifié à des examens souvent difficiles d’accès pour de nombreux ménages.

Une attention particulière est accordée à la santé des enfants. Les organisateurs prévoient une campagne de déparasitage destinée aux enfants âgés de 6 à 12 ans, ainsi que la réalisation de tests de diagnostic rapide du paludisme, une maladie qui demeure un important problème de santé publique.

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