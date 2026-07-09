Congo Terminal : cap sur le record avec près de 700 000 EVP en seulement six mois

Congo Terminal confirme sa dynamique de croissance avec un résultat exceptionnel : près de 700 000 EVP traités au cours du premier semestre 2026. Un chiffre qui place d’ores et déjà le terminal sur une trajectoire dépassant le record historique de 1,2 million d’EVP enregistré en 2025.

Cette progression résulte d’une amélioration continue des pratiques internes. La meilleure planification des escales navires a optimisé l’utilisation des postes à quai. Les démarches d’excellence opérationnelle ont accru la productivité des équipes. Les sensibilisations thématiques aux normes HSE ont quant à elles contribué à sécuriser les opérations et à réduire les interruptions non planifiées. La congestion croissante de plusieurs ports de la sous-région a orienté davantage de trafic vers Pointe-Noire. Congo Terminal a su saisir cette opportunité grâce à sa réactivité et à la qualité de service offerte aux armateurs.

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“Congo Terminal sait se réinventer pour accroître ses performances. Notre service Excellence Opérationnelle en est la meilleure illustration : plus de 400 actions réalisées sur une vingtaine de projets couvrant l’exploitation et la direction technique. C’est cette capacité d’amélioration continue qui nous permet d’atteindre des niveaux de performance toujours plus élevés” explique Emmanuel ADDO, Directeur d’exploitation Congo Terminal.

Sur la base des résultats du premier semestre 2026, Congo Terminal est en passe de franchir le cap de 1,3 million d’EVP sur l’ensemble de l’année. Une perspective qui confirme la solidité de la trajectoire de croissance du terminal. À plus long terme, le lancement du projet Môle Est, prévu au premier semestre 2027, ouvrira une nouvelle dimension avec une capacité portée à 2,5 millions d’EVP par an, positionnant définitivement le port de Pointe-Noire parmi les grandes plateformes logistiques d’Afrique centrale.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.