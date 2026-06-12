Congo : Pointe-Noire en scène revient pour une 11e édition

L’événement culturel majeur réunira artistes, professionnels du secteur culturel et amoureux des arts autour d’une programmation riche et diversifiée.

La ville océane s’apprête une nouvelle fois à abrité la 11e édition du festival Pointe-Noire en scène, prévue du 15 au 21 juin 2026. Artistes, professionnels du secteur culturel et amoureux des arts vont se réunir autour d’une programmation riche et diversifiée.

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Cette année, le festival met à l’honneur l’artiste congolais Freddy Massamba, figure emblématique des musiques métissées africaines, reconnu pour son engagement artistique et son rayonnement sur les scènes internationales. Sa présence en tête d’affiche promet des moments forts et confirme la volonté des organisateurs de faire de cette édition un rendez-vous d’exception.

Au-delà des concerts, Pointe-Noire en scène se veut une véritable plateforme de promotion de l’industrie culturelle et créative. Pendant une semaine, le public pourra assister à des spectacles, des rencontres professionnelles, des ateliers, des conférences, des expositions et des espaces d’échanges destinés à favoriser la professionnalisation des acteurs culturels et à encourager l’émergence de nouveaux talents. L’événement s’inscrit dans la continuité de sa mission : valoriser les artistes, créer des opportunités de collaboration et renforcer l’attractivité culturelle de Pointe-Noire.

Depuis sa création en 2015, le festival s’est imposé comme l’un des rendez-vous incontournables du calendrier culturel congolais. Il contribue non seulement à la diffusion des expressions artistiques contemporaines, mais également à la promotion du patrimoine culturel national auprès d’un public toujours plus large.

À travers cette 11e édition, les organisateurs ambitionnent de renforcer davantage les liens entre création artistique, innovation et développement économique. Pendant sept jours, Pointe-Noire deviendra ainsi une scène ouverte où se croiseront artistes confirmés, jeunes créateurs, opérateurs culturels et partenaires institutionnels, dans un esprit de partage et de célébration de la richesse culturelle congolaise.